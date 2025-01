Climat : Trump annonce de nouveau le retrait des USA de l'accord de Paris

Aussitôt investi à la Maison-Blanche, Donald Trump fait rétropédaler les États-Unis sur l’action climatique. Le président américain a déclaré qu'il allait de nouveau retirer sa nation de l'accord historique de Paris sur le climat alors que son pays reste l'un des principaux pollueurs au carbone au monde.

Donald Trump, le président notoirement climatosceptique, avait déjà annoncé le retrait des États-Unis de l'accord international lors de son premier mandat, avant que Joe Biden n'acte leur retour, en 2021.

Ce retrait, qui devrait entrer en vigueur en 2026, pourrait porter un coup aux efforts mondiaux de lutte contre le réchauffement climatique. Le départ des États-Unis peut compromettre les objectifs climatiques de la puissance mondiale et bloquer les négociations internationales sur le climat. En effet, ce pays est le deuxième pollueur mondial derrière la Chine et premier pollueur historique, rejoignant ainsi l'Iran, la Libye et le Yémen comme les seuls pays non signataires de l'accord de Paris.

Le traité international vise à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels ou, à défaut, à maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels.

Sous la présidence de Joe Biden, les États-Unis, se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de plus de 60 % d'ici à 2035 et à atteindre la neutralité carbone en 2050. Néanmoins, Trump veut faire tout le contraire de ce programme. Lors de son discours d'investiture, il a notamment décrété un « état d’urgence énergétique » visant à doper la production de pétrole et de gaz des États-Unis en pompant sans limites, les énormes réserves de pétrole en Alaska et dans l'Antarctique.

Le républicain a également ordonné aux agences fédérales de rejeter les engagements financiers internationaux pris en matière de climat par l'administration précédente et de mettre fin aux aides allouées à l'achat de véhicules électriques.