RDC : Goma sous tension alors que le M23 prend le contrôle

La situation à Goma, la plus grande ville de l’est de la République Démocratique du Congo (RDC), se dégrade de jour en jour, avec les rebelles du M23 prenant le contrôle de vastes zones de la ville stratégique.

Cette avancée militaire a exacerbé la crise humanitaire déjà sévère dans la région, où plus d’un tiers des habitants du Nord-Kivu ont été contraints de fuir leurs foyers.

Le mouvement rebelle du M23, soutenu par le Rwanda selon plusieurs sources, poursuit son offensive en territoire congolais. Après de violents affrontements, les rebelles ont étendu leur emprise sur Goma, forçant une population déjà fragilisée à vivre dans l'incertitude. L’un des porte-paroles du M23, Willy Ngoma, a pris la parole pour rassurer les habitants et exprimer les intentions de son groupe.

Willy Ngoma : "La paix est là"

Dans une déclaration, Willy Ngoma a tenu à apaiser les tensions et à rassurer la population de Goma : "Nous avons libéré les mercenaires, ils sont rentrés chez eux. Il y avait 289 mercenaires. Que les gens de Goma soient calmes, la paix est là. Nous sommes une armée populaire, nous allons veiller à leur sécurité, nous allons apporter la paix. Pas de tracasseries. Nous ne volons pas, nous ne violons pas, la paix est vraiment totale, nous sommes une armée populaire."

Ngoma a insisté sur le fait que son groupe ne commettrait aucune violence contre les civils, appelant à l’unité pour éliminer les "bandits" encore présents dans certaines zones et ainsi restaurer la sécurité.

Conséquences sur la population civile

Malgré les assurances du M23, la situation sur le terrain est bien plus complexe. Les combats violents entre les forces armées congolaises, appuyées par la mission de maintien de la paix de l’ONU, et les rebelles du M23 ont causé d'importantes pertes humaines et matérielles. La population, déjà vulnérable, souffre de la guerre, des pénuries de vivres, de l'absence d'électricité et d’internet, et de l’insécurité ambiante.

Un habitant de Goma, Fiston Bafaluma, a exprimé le désespoir des civils dans une interview poignante :

"Nous, le peuple, nous n'avons besoin de rien d'autre que de la paix. Nous n'avons pas d'électricité, pas d'internet, il n'y a rien. Nous sommes restés à la maison pendant trois jours, depuis lundi. Aujourd'hui, nous sommes sortis un peu, mais cette situation est invivable. Nous avons besoin de paix, et nous avons vu Willy Ngoma. Si la paix est ici, il faudra qu'elle s’installe partout, même là où se trouvent nos frères."

Les témoignages des habitants soulignent la gravité de la situation à Goma, où la vie quotidienne est marquée par l’absence de services essentiels et par l’incertitude de l’avenir.

Médiation en cours, tensions persistantes

Face à l’aggravation du conflit, la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) tente de jouer un rôle de médiateur pour instaurer un cessez-le-feu et ouvrir la voie à des négociations. Toutefois, le M23 semble déterminé à administrer la ville de Goma, malgré les efforts diplomatiques pour trouver une solution pacifique.

Paul Kagame dément le soutien au M23

Le rôle du Rwanda dans le soutien au M23 reste un point de discorde majeur. Le président rwandais, Paul Kagame, a formellement nié l’implication de son gouvernement dans l’agression contre la RDC. Pourtant, des rapports sur le terrain évoquent la présence de 4 000 soldats rwandais aux côtés des rebelles du M23, ce qui alimente les tensions entre les deux pays voisins. Le soutien présumé du Rwanda au M23 reste un sujet de débat, alors que la situation sur le terrain continue de se dégrader.

Une crise humanitaire de plus en plus grave

La prise de Goma pourrait aggraver davantage la crise humanitaire déjà en cours. Des milliers de Congolais se retrouvent déplacés, sans accès aux ressources essentielles, et la violence continue de déchirer cette région riche en ressources mais en proie à des conflits de longue date. L’ONU estime qu'une proportion significative de la population du Nord-Kivu est désormais en fuite, et les perspectives d’une fin rapide des hostilités semblent incertaines.