Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid, a calmé les rumeurs selon lesquelles Vinícius Júnior pourrait rejoindre la Saudi Pro League.

Malgré une offre alléchante de 300 millions d’euros évoquée par plusieurs médias, le technicien italien a confirmé que le joueur brésilien est pleinement engagé avec le Real Madrid.

« J’ai un contact direct avec le joueur et je suis certain qu’il est très heureux ici et, surtout, qu’il veut entrer dans l’histoire avec le Real Madrid. Tout le monde ici pense comme lui : nous sommes heureux ici et nous voulons entrer dans l’histoire », a déclaré Ancelotti.

Vinícius, âgé de 24 ans, a récemment atteint un cap symbolique en marquant ses 100e et 101e buts sous le maillot madrilène lors de la victoire 5-1 face à Salzbourg en Ligue des champions. Ce doublé place également l’attaquant parmi les trois meilleurs buteurs brésiliens de l’histoire de la compétition, derrière Neymar et Kaká.

Alors que le Real Madrid lutte pour consolider sa position en championnat et en Ligue des champions, la fidélité de Vinícius Júnior est perçue comme un signal fort pour l’équipe et ses supporters. Le club madrilène, champion en titre, peut désormais se concentrer sur ses prochaines échéances sans se soucier de perdre l’une de ses pièces maîtresses.