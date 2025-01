Israël - Hamas : libération des détenus dans la ferveur populaire [Africanews Today]

Chaque lundi, Africanews Today vous propose un nouveau rendez-vous sur l'actualité panafricaine.

Au sommaire de cette édition :

En république démocratique du Congo, la pénurie d'eau fait rage. Dans l'Est du pays, les populations peinent à remplir leurs jerricans. À Goma, la guerre de l'eau amplifie les effets de la guerre civile.

Au Proche-Orient, un cessez-le-feu a débuté entre l'armée israélienne et le Hamas dans la bande de Gaza, dévastée par plus de 15 mois de guerre. Israël a relâché lundi 90 détenus palestiniens, quelques heures après que trois otages israéliennes ont été libérées par le Hamas.

Révolution dans la pêche au Kenya. L’entreprise HyaPak Technologies vient de lancer une solution innovante qui devrait freiner la jacinthe d'eau. Une plante qui perturbe les zones de reproduction des poissons dans le lac Naivasha.

Aux Etats Unis, les utilisateurs de Tik Tok retrouvent du sourire. L’application Tik Tok a été rétablie après 12 heures de suspension dans le pays. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Le réseau social chinois est soupçonné d'espionnage.

Et comme chaque semaine dans Africa News Today,

Voici l’agenda hebdomadaire, avec quelques dates à retenir :

Le forum économique mondial Davos, se déroulera en Suisse du 20 au 24 janvier. La 55e réunion annuelle la rencontre se déroulera a pour thème « Collaboration pour l'ère intelligente ».

Le Sommet africain de l’énergie Mission 300 se tiendra à Dar es-Salaam, en Tanzanie, les 27 et 28 janvier 2025. Au cœur des discussions : l'accélération de l’accès à l’électricité pour 300 millions de personnes en Afrique d’ici à 2030.

Ce 26 janvier, l’Ouganda célèbre le 39e anniversaire de l'arrivée au pouvoir du Mouvement de Résistance Nationale (NRM), et du président Yoweri Museveni.

Du 17 au 24 janvier La Côte d'Ivoire, la France et le Maroc célèbrent la Journée mondiale de la culture africaine et afro descendante avec des expositions, conférences et performances musicales.

À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d’information, restez sur Africanews et Africanews.com.