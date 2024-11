Le Kenya cherche un appui de la Chine pour rejoindre les BRICS

Le président kényan William Ruto a accueilli ce lundi Li Xi, secrétaire de la Commission centrale de discipline du Parti communiste chinois, pour une visite officielle à Nairobi. Cette rencontre visait à renforcer les liens stratégiques entre le Kenya et la Chine, dans un contexte de collaboration grandissante sur des projets de développement en Afrique.

Lors des discussions, Ruto a réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir la politique de la Chine unique et à promouvoir le partenariat sino-kényan dans l’ensemble du continent. « Le Kenya, je veux vous assurer, est engagé à promouvoir ce partenariat à travers l'Afrique et également à soutenir la politique de la Chine unique », a-t-il déclaré.

La viste de Li Xi marque une étape clé dans les relations sino-kényanes, qui s'étendent de plus en plus aux questions économiques et géopolitiques. En parallèle, Ruto a sollicité l’appui de Pékin pour intégrer le Kenya au BRICS, groupe des économies émergentes réunissant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Ce potentiel rapprochement pourrait permettre au Kenya de diversifier ses alliances, en trouvant un équilibre délicat entre ses partenaires traditionnels occidentaux et l’Orient.