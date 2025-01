USA : au moins 4 morts dans des tempêtes de neige, des États paralysés

Au moins quatre personnes ont perdu la vie à la suite de violentes tempêtes de neige qui ont frappé les États-Unis ce week-end.

Ce phénomène climatique, un vortex polaire originaire du Pôle Nord, a déferlé sur le pays, apportant des conditions météorologiques extrêmes et provoquant d’importantes perturbations, particulièrement dans les États du Midwest et du Mid-Atlantic.

Le Service météorologique national des États-Unis estime que 60 millions de personnes sont directement touchées par cette vague de froid et ces chutes de neige abondantes. Des centaines de milliers de foyers se sont retrouvés privés de chauffage et d’électricité, avec des routes obstruées par la neige, piégeant des milliers de véhicules. Les fermetures d’écoles, de services publics, de bâtiments gouvernementaux et d’entreprises ont également été observées dans de nombreuses régions.

L’aviation a connu des perturbations majeures, les conditions météorologiques rendant les pistes des aéroports trop dangereuses pour y opérer. Plus de 2 500 vols domestiques ont été annulés, ainsi que plus de 6 500 vols internationaux, impactant des milliers de voyageurs à travers le pays.

Malheureusement, ces conditions extrêmes devraient perdurer, avec des chutes de neige supplémentaires attendues dans les jours à venir. Le Service météorologique national prévoit que la tempête commencera à se diriger vers l’est, vers l’océan Atlantique, à partir de mardi, mais les mauvaises conditions météorologiques devraient persister tout au long de la semaine.

Les autorités locales continuent de surveiller la situation de près et de mettre en place des mesures pour assurer la sécurité de la population.