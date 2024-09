Afrique du Sud : au moins 2 morts dans des tempêtes de neige

Des tempêtes de neige anormalement tardives se sont abattues sur les régions côtières de l'Afrique du Sud au cours du week-end, tuant deux personnes et forçant la fermeture de certaines des principales autoroutes du pays.

Les décès ont été attribués à l'hypothermie, les deux personnes étant restées coincées dans des véhicules bloqués par les fortes chutes de neige sur l'autoroute N3, qui est la principale route vers la ville côtière de Durban. L'une des victimes était une femme de 39 ans coincée dans un minibus.

Les provinces de KwaZulu-Natal et de Free State ont été les plus touchées par les tempêtes, et les autorités ont prévenu que certaines zones pourraient être inondées lorsque la neige commencera à fondre. Les cultures de nombreux agriculteurs ont été ensevelies sous la neige pendant deux jours.

Le personnel d'urgence remorquait des dizaines de camions et d'autres véhicules bloqués dans la neige, tandis que d'autres distribuaient de la nourriture et des boissons chaudes aux automobilistes bloqués depuis des heures.

Les automobilistes ont été invités à rouler prudemment dans les zones qui ont été déblayées.

Les écoles ont été fermées au KwaZulu-Natal, où le ministre provincial de la Gouvernance coopérative, Thulasizwe Buthelez, a prévenu que les communautés situées le long de la rivière Tugela pourraient subir des inondations.

"Les écoles restant fermées, les parents sont invités à tenir leurs enfants à l'écart des plans d'eau non surveillés, y compris les rivières et les barrages", a déclaré M. Buthelezi.