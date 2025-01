Le pape François plaide pour l'annulation de la dette des pays pauvres

Lors du premier angélus de l'année, devant les fidèles réunis place Saint-Pierre, le pape François a exprimé le souhait que l'année jubilaire, commencée la veille de Noël, puisse être l'occasion d'annuler les dettes des pays les moins avancés.

Cette initiative s'inscrit dans une tradition de l'Église catholique, visant à promouvoir la solidarité et à alléger les fardeaux économiques des nations les plus démunies, afin de favoriser un avenir plus juste et équitable.

Le Jubilé appelle à une traduction de la remise de dettes sur le plan social, afin qu'aucune personne, aucune famille, ni aucun peuple ne soit écrasé par les dettes. Dans cette optique, j’encourage les dirigeants des pays de tradition chrétienne à donner l'exemple en annulant ou en réduisant autant que possible la dette des pays les plus pauvres, pour leur permettre de se relever et de construire un avenir meilleur, a rappelé le Pape François devant des milliers de fidèles.

L'évêque de Rome a également plaidé pour la cessation des hostilités dans le monde, appelant à un engagement renouvelé pour la paix. Il a salué les pays qui œuvrent activement à la résolution des conflits, les encourageant à poursuivre leurs efforts en vue d'un avenir plus pacifique et harmonieux.

J'exprime ma profonde reconnaissance à tous ceux, dans les zones de conflit, qui œuvrent sans relâche pour le dialogue et les négociations. Prions pour la fin des combats sur tous les fronts et pour un pas décisif vers la paix et la réconciliation. Je pense aux peuples tourmentés en Ukraine, à Gaza, en Israël, au Myanmar, au Kivu, et à tant d'autres endroits où la guerre déchire des vies. Que l'espoir de la paix brille pour eux et pour l'ensemble du monde.

Le pape François a débuté l'année 2025 par cette messe traditionnelle dans la basilique Saint-Pierre, en commémoration de la 58e Journée mondiale de la paix. Une occasion de prier pour la paix dans le monde et de rappeler l'importance de l'engagement de chacun en faveur de la réconciliation et de l'unité.