USA : au moins 10 morts dans un "attentat terroriste" à la Nouvelle-Orléans

La maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell, qualifie d'« attentat terroriste » l'incident qui a fait 10 morts et 30 blessés le jour de l'An.

Le FBI enquête sur ce qui s'est passé tôt mercredi, lorsqu'un véhicule a foncé dans la foule sur les célèbres Canal et Bourbon Street de la Nouvelle-Orléans, dans les premières heures du jour de l'An.

Plus tôt, le département de la police de la Nouvelle-Orléans a déclaré qu'il répondait à un incident impliquant un grand nombre de victimes mercredi, dont certaines sont décédées.

La campagne de préparation aux situations d'urgence de la ville de la Nouvelle-Orléans, NOLA Ready, a conseillé à la population de rester à l'écart de la zone.

L'incident s'est produit à 3h15 du matin, vers la fin des célébrations du Nouvel An à la Nouvelle-Orléans et quelques heures avant le coup d'envoi du Sugar Bowl, un quart de finale de football universitaire organisé dans le Superdome de la ville, auquel des milliers de personnes devraient assister.

En début de semaine, le département de la police a déclaré que la sécurité serait renforcée avant les célébrations du jour de l'An.

Le département a déclaré qu'il serait doté d'un effectif de 100 %, avec 300 officiers des agences partenaires et une forte présence de véhicules marqués et non marqués.