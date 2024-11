Miss Univers : la Nigériane Chidimma Adetshina sacrée pour l'Afrique

Rejetée en Afrique du Sud, puis couronnée Miss Univers Nigeria, Chidimma Adetshina a atteint, dimanche matin à Mexico, le sommet en remportant la couronne Afrique de Miss Univers.

Elle a ainsi marqué l’histoire aux côtés de la Danoise Victoria Kjær Theilvig, élue Miss Univers 2024 tandis que Miss Mexique a complété le podium. Une victoire significative pour Chidimma Adetshina. Début août, la jeune femme de 23 ans, avait été victime d’une violente campagne xénophobe et de pression des autorités sud-africaines qui s’interrogeaient sur sa nationalité.

La grande finale du 73e concours Miss Univers a réuni plus de 120 candidates du monde entier, chacune représentant la beauté, la diversité et la culture de son pays. Cette année, certains pays ont participé pour la première fois, notamment la Biélorussie, l'Érythrée, la Guinée, Macao, les Maldives, la Moldavie et l'Ouzbékistan.

Miss Danemark Victoria Kjær Theilvig, à droite,et Miss Nigeria, Chidimma Adetshina , le samedi 16 novembre 2024. Fernando Llano/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Cette édition a été marquée par la présence pour la première fois de candidates ayant des enfants.