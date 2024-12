Afrique du Sud : le padel, ou l'explosion d'une nouvelle passion sportive

Le padel, un sport de raquette alliant tennis et squash, connaît un essor fulgurant en Afrique du Sud. En à peine quelques années, il a su s’imposer comme une discipline incontournable, attirant une communauté grandissante de passionnés.

Ce phénomène est particulièrement visible à travers l’augmentation du nombre de joueurs, des clubs dédiés, mais aussi de l’engouement général que suscite cette activité.

Le padel se distingue par sa facilité d'accès, ce qui en fait un sport parfait pour les débutants tout en offrant des défis techniques aux joueurs plus expérimentés. Selon Bridget Visee, entraîneur de padel, "le padel est un jeu qui est une sorte de combinaison de squash et de tennis. Il y a beaucoup de volées et de lobs. L'idée est de gagner le filet et de jouer sur la vitre comme on le fait au squash. C'est donc une excellente combinaison des deux. C'est aussi un jeu très facile à jouer, mais plus difficile à apprendre." Ce mélange unique permet à chaque joueur, quel que soit son niveau, de se divertir tout en développant ses compétences.

La pandémie, un facteur déclencheur

L’émergence du padel en Afrique du Sud n’est pas seulement le fruit d’une tendance mondiale, mais aussi d’un contexte particulier. La pandémie de COVID-19 a été un catalyseur inattendu pour ce sport. Lorsque les courts de tennis et de squash ont dû fermer pendant les confinements, de nombreux Sud-Africains ont cherché une alternative, et le padel a rapidement émergé comme une solution idéale. Imad al-Din Maki, passionné de padel, explique : "Pour moi, le COVID a eu un grand impact sur le jeu parce que personne ne pouvait aller sur les courts de tennis, ni sur les courts de squash, parce qu'il fallait rester à l'intérieur. Ce qu'on avait le droit de faire, c'était d'aller dans une salle de sport pendant une très courte période, le matin ou le soir. Le Bay Hotel disposait d'un court couvert construit par Africa Padel, qui avait bien sûr une licence de gymnastique. Tous ceux qui voulaient pratiquer un sport de raquette se rendaient donc en masse à l'hôtel The Bay, ce qui a vraiment donné un coup de fouet à l'activité." Cette période de confinement a donc permis au padel de se faire connaître auprès d'un large public.

L’un des aspects les plus appréciés du padel en Afrique du Sud est son côté social. Ce sport, à la fois accessible et dynamique, favorise les interactions et les rencontres. Sarah Power, une passionnée du sport, en témoigne : "Je pense que ce que j'aime le plus dans le padel, c'est que c'est un excellent entraînement et que c'est incroyablement social. Et le plus beau, c'est qu'on peut faire les deux en même temps." La combinaison de convivialité et de forme physique explique en grande partie la popularité croissante de ce sport dans le pays.

Un avenir prometteur

En seulement trois ou quatre ans d’existence en Afrique du Sud, le padel a déjà rassemblé plus de 100 000 joueurs, un chiffre impressionnant pour un sport aussi récent. Elian Wiener, directeur du Virgin Active Padel Club South Africa, reste confiant pour l’avenir : "Il ne faut pas oublier que ce sport n'a que trois ou quatre ans d'existence en Afrique du Sud, et qu'il y a déjà plus de 100 000 joueurs, ce qui n'est pas négligeable. Mais je pense vraiment qu'il y a un certain nombre de facteurs qui laissent présager une croissance soutenue du nombre de joueurs."

Cette évolution rapide du padel en Afrique du Sud n'est que le début. Le sport s'étend de plus en plus au-delà des grandes villes, avec l’apparition de nouveaux clubs dans des quartiers plus périphériques et des régions rurales. "Ce que nous voyons maintenant, c'est l’émergence de clubs dans les banlieues, dans les petites villes, les villes de second niveau et même dans les zones rurales. À mesure que ces clubs se multiplient, la pratique du padel va se démocratiser davantage, et l'on verra un large éventail de la population s'y intéresser", explique Wiener.

En outre, la diversité sociale des joueurs est un autre facteur qui stimule cette croissance. Au départ, le padel était principalement pratiqué par des Sud-Africains des classes sociales plus élevées, mais aujourd'hui, le sport touche un public beaucoup plus large, avec des pratiquants issus de diverses catégories socio-économiques.

Le padel connaît une croissance mondiale similaire, avec une augmentation de 240 % du nombre de courts entre 2021 et 2024, selon la Fédération internationale de padel (FIP).