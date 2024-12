Royaume-Uni : les gravures de Picasso exposées au British Museum

Plus de 80 gravures de Pablo Picasso font l'objet d'une nouvelle exposition au British Museum à Londres.

L'exposition baptisée "Picasso : le graveur" explore l'art de la gravure, de 1904 à 1971, deux ans avant la mort de l'artiste. Elle s'ouvre sur une eau-forte intitulée "Le repas frugal", datant de 1904. Il s’agit de l'une des premières gravures réalisées par l'artiste à Paris, pendant sa période bleue (1901-1904).

« Ce que nous voulions faire, c'est montrer les meilleurs exemples de chacune des principales périodes de sa production, et raconter l'histoire de sa production, montrer les différents styles, montrer certains des sujets qui l'intéressaient, comme le cirque, la corrida, les principales relations qu'il a eues tout au long de sa vie. Et puis, à la fin de l'exposition, nous montrerons une bonne sélection de la Suite 347, cette suite remarquable de 347 eaux-fortes, aquatintes et pointes sèches qu'il a réalisées en un peu moins de sept mois, à l'âge de 86 ans, et dont nous avons fait l'acquisition intégrale en 2014 », a expliqué Catherine Daunt, conservatrice des gravures modernes et contemporaines au British Museum.

Dans la Suite 347, une série d'estampes réalisée entre le 16 mars et le 8 octobre 1968, Picasso évoque l'écrivain Honoré de Balzac, les peintres Rembrandt, Le Greco ou encore le général de Gaulle, dans une caricature réalisée au moment de la révolte de mai 1968 en France.

Plus connu pour ses peintures, Pablo Picasso a réalisé des gravures tout au long de sa carrière, soit environ 2 400 au total. Il créait des gravures en creux, des lithographies et des linogravures et il travaillait en collaboration avec des imprimeurs spécialisés.

L'exposition se tiendra jusqu'au 30 mars 2025 au British Museum. Les différentes œuvres exposées mettent en lumière la carrière de graveur méconnue de l'artiste.