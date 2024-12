Apple bientôt évaluée à 4.000 milliards de dollars en Bourse

Les actions d'Apple sont sur le point d'atteindre une valorisation historique de 4 000 milliards de dollars, soutenues par une forte hausse de son prix. Les récents progrès de la société dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et les espoirs de reprise des ventes d'iPhone ont suscité l'enthousiasme des investisseurs.

Depuis début novembre, l'action d'Apple a grimpé d'environ 16 %, ajoutant environ 500 milliards de dollars à sa capitalisation boursière. À la clôture la plus récente, la valorisation du géant technologique s'élevait à environ 3,85 billions de dollars, dépassant la valeur combinée des bourses d'Allemagne et de Suisse. Cette croissance a permis à Apple de devancer ses concurrents, notamment Nvidia et Microsoft, dans la course vers la marque des 4 000 milliards de dollars.

Les avancées en IA renforcent la confiance des investisseurs

La hausse des actions d'Apple est principalement attribuée à l'optimisme des investisseurs concernant les avancées de la société en matière d'IA, ainsi qu'aux attentes d'un supercycle de mises à niveau des iPhones. Malgré des préoccupations concernant une croissance plus lente au cours des derniers trimestres, la performance du marché de l'entreprise reflète une confiance renouvelée dans ses perspectives futures.

Plus tôt ce mois-ci, Apple a commencé à intégrer ChatGPT d'OpenAI dans ses appareils, suivant l'annonce de son intention d'incorporer l'IA générative dans sa suite d'applications. Cette initiative a contribué à renforcer la confiance des investisseurs, beaucoup anticipant que l'IA pourrait jouer un rôle clé dans la revitalisation des ventes d’iPhone. Les efforts d'Apple pour améliorer ses capacités en IA sont perçus comme une partie essentielle de sa stratégie pour déclencher la prochaine vague d'évolutions d'iPhone, notamment avec le lancement de la série iPhone 16. Les analystes sont optimistes quant à la combinaison des avancées en IA et d'une gamme de produits renouvelée qui pourraient relancer la demande des consommateurs pour l'iPhone, surtout en 2025.

Bien qu'Apple connaisse une forte reprise de son prix d'action, des questions demeurent concernant les perspectives à court terme de son activité d’iPhone. L'entreprise prévoit une croissance modeste de ses revenus pour son premier trimestre fiscal, avec des attentes d'augmentations faibles à à un chiffre intermédiaire. Cette prévision a suscité des préoccupations quant à l'élan de la série iPhone 16, particulièrement pendant la saison des fêtes.

Cependant, les analystes du secteur sont plus optimistes pour l'avenir, beaucoup prévoyant un rebond des ventes d’iPhone d'ici 2025. Selon les données de LSEG, les revenus provenant des iPhones devraient se redresser dans les prochaines années, soutenus par les mises à jour alimentées par l'IA et un regain d'intérêt pour l'innovation matérielle.

La récente montée des actions d'Apple a poussé son ratio cours/bénéfice (C/B) à un niveau proche d'un plus haut de trois ans, à 33,5, dépassant des concurrents tels que Microsoft et Nvidia. Bien que cette valorisation ait suscité des inquiétudes quant à d'éventuelles surévaluations des actions, le sentiment général du marché reste positif. Les investisseurs espèrent que l'assouplissement monétaire continuera de soutenir les marchés boursiers l'année prochaine, malgré les avertissements récents de la Réserve fédérale concernant des réductions de taux plus lentes.

En plus de ses efforts en IA, Apple travaille également à réduire sa dépendance vis-à-vis de ses fournisseurs externes, notamment dans le domaine crucial des chips mobiles. L'entreprise se prépare à lancer ses propres puces de modem cellulaires sur mesure, qui feront leurs débuts dans l'iPhone SE, le smartphone d'entrée de gamme d'Apple. Cette initiative représente un pas important vers la diminution de la dépendance de l'entreprise vis-à-vis de Qualcomm, qui domine le marché des modems depuis des années.

Le projet de modem d'Apple, en développement depuis plus de cinq ans, devrait changer la donne pour la société. Ce projet fait suite à l'acquisition par Apple en 2019 de la division modem d'Intel pour 1 milliard de dollars, un mouvement stratégique visant à renforcer ses capacités de conception de puces en interne. Bien que l’entreprise ait rencontré plusieurs défis, y compris des obstacles techniques et des changements de direction, elle est maintenant prête à présenter son nouveau modem d'ici 2027, avec l'objectif de surpasser la technologie de Qualcomm dans les années à venir.