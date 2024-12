Apple déclare suspendre son approvisionnement en minerais en provenance de RDC

La République démocratique du Congo remporte une bataille juridique face à Apple.

Le géant Américain de l'électronique a indiqué cette semaine avoir enjoint ses sous-traitants de "suspendre l’approvisionnement en étain, tantale, tungstène et or en provenance de la RDC et du Rwanda."

Cette décision de l'entreprise américaine fait suite à une plainte déposée par la RDC en France et en Belgique, les 16 et 17 décembre derniers.

Kinshasa accuse Apple d'utiliser des "minerais de sang" - en d'autres termes des minerais pillées dans l'est de la RDC par le M23, un groupe rebelle soutenu par le Rwanda.

Apple, qui a d'abord démenti les accusations à la suite d'une mise en demeure, a finalement pris l'engagement public d'arrêter ses activés d'exploitation de 3T - l'étain, le tantale et le tungstène - dans cette partie du continent.

Une communication aux contours pas très précis, mais ces plaintes pourraient être les premières d'une longue série visant les entreprises étrangères s'approvisionnant en minerais des conflits.