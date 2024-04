La RDC accuse Apple d'utiliser ses minerais exploités illégalement

Des ‘’ minerais de sang’’ se trouvent-ils dans les produits fabriqués par Apple ? C’est ce que soupçonnent les autorités de la République démocratique du Congo.

Elles accusent le géant américain du numérique d’utiliser des minerais exploités illégalement sur leur territoire par des groupes armés soutenus par Kigali.

Kinshasa s’est donc attaché les services de deux cabinets d’avocats dans les litiges concernant "des individus et des entreprises impliqués dans la chaîne d'extraction, d'approvisionnement et de commercialisation de ressources naturelles et de minerais pillés en RDC".

Ces conseils ont écrit au patron de la marque à la pomme. Ils demandent des explications sur l’origine de minerais utilisés par sa société. Un courrier a aussi été envoyé aux filiales françaises .

Apple dit vérifier l'origine des minerais utilisés dans la fabrication de ses produits ". Pour les avocats congolais, cette affirmation ne repose sur aucune preuve concrète et vérifiable. Et attendent des réponses dans trois semaines.

La RDC est le premier producteur mondial de cobalt. Elle occupe le 1er rang pour le cuivre en Afrique.