Cyclone Chido : Macron décrète une journée de deuil national pour Mayotte

Lors de sa visite à Mayotte, Emmanuel Macron a décrété une journée de deuil national le 23 décembre, en hommage aux victimes du cyclone Chido. Ce cyclone, le plus puissant à frapper l’île en près d’un siècle, a causé d’importants dégâts et plongé les habitants dans une situation humanitaire critique.

Selon les autorités françaises, 31 personnes ont perdu la vie et plus de 1 500 ont été blessées, dont 200 grièvement. Toutefois, le bilan pourrait s’alourdir, de nombreuses victimes n’ayant pas encore été signalées.

Les habitants, notamment dans les quartiers précaires, vivent sans eau potable ni produits de première nécessité. « Le manque d’eau commence à se faire ressentir. Nous espérons que des efforts seront faits pour que nous ayons de quoi vivre », a témoigné un résident.

Emmanuel Macron a promis une accélération des secours. La marine française a déjà livré 180 tonnes de matériel et un hôpital de campagne sera opérationnel dès vendredi. Le président a également annoncé que 50 % des réseaux d’eau et d’électricité seraient rétablis d’ici la fin de la semaine, bien que les zones les plus isolées pourraient attendre encore plusieurs semaines.