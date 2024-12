Cyclone Chido : sur place, Macron promet plus d'aide pour Mayotte

Le président Emmanuel Macron s’est rendu jeudi à Mayotte pour évaluer les dégâts causés par le cyclone Chido, le plus violent à frapper l’île en près d’un siècle. Cette catastrophe a laissé des centaines de familles sans abri et causé au moins 31 morts, selon les autorités françaises.

Lors de sa visite, Emmanuel Macron a survolé les zones les plus touchées avant de se rendre à l’hôpital de Mamoudzou, où il a rencontré des soignants et des habitants en détresse. Il a promis une aide renforcée, annonçant l’arrivée de quatre tonnes de nourriture et de médicaments ainsi que l’envoi de 180 tonnes de matériel par la marine française.

« Nous continuerons d’agir ensemble, plus de soignants sont venus avec moi aujourd’hui, d’autres arriveront. L’hôpital (de campagne) sera installé demain », a-t-il déclaré.

Les vents dépassant les 220 km/h ont détruit des quartiers entiers, notamment dans les zones précaires de Mamoudzou. De nombreuses familles vivent désormais dans des conditions extrêmes, sans eau ni électricité.

Nassirou Hamidouni, un habitant, témoigne : « Nous sommes encore sous le choc, mais Dieu nous a laissés en vie. Nous n’avons pas trouvé d’endroit où dormir avec nos enfants. »

Mayotte, territoire français marqué par une grande précarité, fait face à une reconstruction qui s’annonce longue et complexe. Les sinistrés, particulièrement touchés par les inégalités déjà existantes sur l’île, comptent sur une aide massive pour surmonter cette crise sans précédent.