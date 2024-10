Libye : au moins 12 migrants égyptiens morts dans un naufrage

Un bateau transportant 13 migrants égyptiens vers l'Europe a chaviré au large des côtes libyennes, tuant tous les occupants à l'exception d'une personne, ont annoncé mardi les autorités locales et un groupe libyen.

Al-Abreen, un groupe qui fournit une assistance humanitaire aux migrants en Libye, a déclaré sur Facebook que le bateau avait chaviré à 60 km à l'est de la ville de Tobrouk lundi soir.

Un migrant a survécu, selon l'association, qui précise que les corps ont été récupérés et ramenés sur le rivage. La direction de la lutte contre la migration illégale à Tobrouk a également confirmé l'incident.

Ces dernières années, ce pays d'Afrique du Nord est devenu le principal point de transit pour les migrants fuyant la guerre et la pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient.

Le mois dernier, un bateau de migrants transportant 32 personnes a chaviré au large des côtes libyennes à la suite d'une panne de moteur, faisant un mort et 22 disparus, selon les autorités libyennes. Les garde-côtes de Tobrouk ont déclaré que neuf personnes avaient été sauvées. Al-Abreen a déclaré que le bateau se dirigeait vers l'Europe et transportait des migrants originaires d'Égypte et de Syrie.

Les trafiquants d'êtres humains profitent depuis longtemps de l'instabilité en Libye, qui s'est aggravée après qu'un soulèvement soutenu par l'OTAN a renversé et tué le dirigeant de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Les trafiquants font passer clandestinement des migrants sur des bateaux bondés et mal équipés pour des voyages en mer risqués à travers les frontières de la nation nord-africaine, qui sont partagées avec six pays.

L'année dernière, 962 migrants sont morts et 1 563 ont été portés disparus au large de la Libye, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Environ 17 200 migrants ont été interceptés et renvoyés en Libye en 2023, selon l'organisation.