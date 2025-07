L’icône Gloria Gaynor veut séduire une nouvelle génération avec un EP

Plus de quarante ans après I Will Survive, Gloria Gaynor n’a rien perdu de son énergie créative. À 81 ans, la légende américaine de la soul-disco sort un nouvel EP de cinq titres inédits, porté par le single au titre accrocheur : Fida Known. Ce projet marque un tournant dans sa carrière, avec une volonté assumée de toucher un public plus jeune.

« J’ai simplement décidé qu’il était temps pour moi de sortir de nouvelles chansons, pour essayer d’attirer la jeune génération de mélomanes », explique l’artiste dans un entretien accordé à l’Associated Press.

L’idée de Fida Known est née lors d’une répétition avec sa coach vocale, en retravaillant I Will Survive. « On est arrivées à la phrase “if I had known…”, et ces mots ont soudain sauté à mes yeux. J’ai dit : Fida known. Elle m’a répondu : “If I had known ?” J’ai dit : “Non, on est Américains, on dit Fida known.” »

Avec humour et spontanéité, Gaynor transforme une vieille formule en point de départ pour un titre original. Mais derrière la fantaisie linguistique, l’ambition est réelle : continuer à créer, à transmettre, et à faire vibrer.

Ce retour s’inscrit dans un contexte musical transformé. L’artiste souligne elle-même les mutations du processus de création : « C’est très différent aujourd’hui. À l’époque, on était tous ensemble en studio, avec les choristes, la section rythmique… Aujourd’hui, certains sont sur la côte Est, d’autres sur la côte Ouest. »

Malgré la distance et l’évolution des outils, Gaynor reste fidèle à son message fondateur. Pour elle, la musique est une mission.

« J’ai, et je continue d’avoir pour mission d’apporter de la joie, de la paix, de l’espoir, de l’encouragement et de la force aux gens », affirme-t-elle.

Son nouveau projet musical n’est donc pas un simple retour nostalgique. Il s’agit d’un prolongement sincère d’une carrière portée par une voix puissante.