Turquie : vague de chaleur intense

Mercredi à Istanbul, nombreux sont ceux qui ont trouvé refuge dans le Bosphore - l'emblématique détroit qui sépare la ville de l'Asie et de l'Europe.

Les météorologues indiquaient une montée fulgurante du Mercure à 36 degrés Celsius. Certains quartiers densément peuplés atteignaient jusqu'à 45 degrés Celsius - soit 4 à 5 degrés de plus que la normale dans l'ensemble du pays - et cela, pour encore quelques jours à venir.

Dans une annonce récente, l'ONU indiquait que le monde devait apprendre à vivre avec des températures élevées.

Une étude rapide, la première du genre, révèle que le changement climatique d'origine humaine est responsable de la mort d'environ 1 500 personnes au cours de la vague de chaleur qui a frappé l'Europe la semaine dernière.

Ces 1 500 personnes "ne sont mortes qu'à cause du changement climatique, elles ne seraient donc pas mortes si nous n'avions pas brûlé du pétrole, du charbon et du gaz au cours du siècle dernier", a déclaré Friederike Otto, coauteur de l'étude et spécialiste du climat à l'Imperial College de Londres.

Des scientifiques de l'Imperial College et de la London School of Hygiene and Tropical Medicine ont utilisé des techniques validées par des pairs pour calculer qu'environ 2 300 personnes dans 12 villes sont probablement mortes de la chaleur au cours de l'épisode de températures élevées de la semaine dernière, dont près des deux tiers à cause des degrés supplémentaires que le changement climatique a ajoutés à la chaleur naturelle de l'été.

Les études antérieures d'attribution rapide ne sont pas allées au-delà de l'évaluation du rôle du changement climatique dans les effets météorologiques tels que la chaleur supplémentaire, les inondations ou la sécheresse. Cette nouvelle étude va plus loin en établissant un lien direct entre l'utilisation du charbon, du pétrole et du gaz naturel et les décès.