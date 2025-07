Etats-Unis : Donald Trump déjeune avec cinq présidents africains

Le président américain Donald Trump a ouvert son déjeuner à la Maison Blanche avec les dirigeants africains, il dit "qu'il y a beaucoup de colère sur votre continent".

La réunion surprise avec les dirigeants du Liberia, du Sénégal, du Gabon, de la Mauritanie et de la Guinée-Bissau intervient alors que l'administration Trump a pris des mesures radicales destinées, selon elle, à remodeler les relations des États-Unis avec l'Afrique.

Au début du déjeuner, M. Trump a invité les dirigeants africains à s'exprimer individuellement, puis a semblé regretter le temps que cela prenait.

Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a été le premier à prendre la parole pendant plusieurs minutes, prodiguant des éloges à M. Trump, notamment : "Je voudrais vous dire que nous sommes ravis de voir l'engagement de M. Trump en faveur de notre continent."

Les dirigeants d'Afrique de l'Ouest, qui ont pris la parole un par un, ont salué les efforts de M. Trump pour tenter de favoriser les accords de paix dans le monde.

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a laissé entendre que son pays offrait également des possibilités d'investissement dans le domaine du tourisme, y compris, a-t-il suggéré, un terrain de golf.

M. Faye a précisé que ce terrain ne serait qu'à six heures de vol de New York et a suggéré que M. Trump s'y rende pour montrer ses talents.

Après la brève intervention du président Joseph Boakai au début de la réunion à la Maison-Blanche, M. Trump a demandé au dirigeant libérien où il avait appris à parler si "joliment".

M. Trump a semblé surpris lorsque M. Boakai a répondu qu'il avait appris au Liberia.

"J'ai des gens à cette table qui ne peuvent pas parler aussi bien", a ajouté M. Trump.

Le prédécesseur de M. Trump, le président Joe Biden, avait promis de se rendre en Afrique en 2023. Mais il n'a tenu cet engagement qu'en se rendant en Angola en décembre 2024, quelques semaines avant de quitter ses fonctions.