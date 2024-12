No Comment : bienvenue à l'hôpital des jouets

L'hôpital des peluches a été créé en 2017, et est dédié à la collecte, la restauration et la distribution d'animaux en peluche, de jouets et de jeux éducatifs. La fondation est née de l'initiative personnelle d'une enseignante qui a décidé de faire don à Noël de ce que ses enfants avaient laissé derrière eux lorsqu'ils avaient émigré.