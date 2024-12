No Comment : le village du Père Noël en proie au tourisme de masse

Rovaniemi, capitale de la Laponie et quartier général officiel du Père Noël, attire des visiteurs du monde entier, mais le boom touristique commence à inquièter les habitants. La prolifération des locations saisonnières fait grimper les prix et limite l'accès au logement pour les résidents. Alors que les autorités peinent à encadrer cette croissance, la féérie de Noël devient un enjeu social et économique.