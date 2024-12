No Comment : le pape François rencontre Mahmoud Abbas pour discuter de la crise à Gaza

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur espoir d'un cessez-le-feu et de la libération des otages. Ils ont également souligné la nécessité d'un dialogue pour parvenir à une solution à deux États. Leur échange a mis l'accent sur l'importance des relations entre le Saint-Siège et la Palestine, et sur la contribution de l'Église catholique à la société palestinienne, notamment face à la crise humanitaire. Les deux dirigeants ont échangé des cadeaux symboliques. Mahmoud Abbas a offert au pape une peinture représentant leur précédente rencontre, tandis que François a offert une statue de bronze portant l'inscription : « La paix est une fleur fragile ».