Guerre au Soudan : au moins 176 morts en 2 jours dans des bombardements

Alors que les affrontements entre l'armée et les forces paramilitaires durent depuis plus d’un an, au moins 176 personnes ont été tuées lundi et mardi lors de bombardements imputés aux deux belligérants.

Des attaques menées par les forces paramilitaires sur une proche banlieue de la capitale soudanaise ont tué au moins 65 personnes ce mardi et fait des centaines de blessés, selon une déclaration du gouverneur de l'État de Khartoum. Parmi ces frappes, un obus tiré sur un bus qui a tué 22 personnes.

La journée de mardi fait partie des plus violentes depuis le début du conflit en avril 2023. Un conflit qui oppose l'armée régulière, conduite par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les FSR de son ancien allié, le général Mohamed Hamdane Daglo

La guerre a fait des dizaines de milliers de morts et plus de onze millions de déplacés, et nourrit l'une des pires crises humanitaires récentes, selon l'ONU.