Athlétisme : Geoffrey Yegon a remporté le marathon de Singapour.

Dimanche, le Kényan de 38 ans a dominé la compétition qui connait cette année un record de participation avec 55 000 couruers au départ venu de 84 pays soit une hausse de 33 % 33 % par rapport à l'année dernière.

L'événement, qui s'est déroulé sur trois jours, comprenait cinq catégories de courses, dont le retour du relais Ekiden.

Geoffrey Yegon a franchi la ligne d'arrivée en 2hueres 16 minutes 6 secondes dans la catégorie masculine pour sa première participation à cette course de Singapour.

Célébrant sa victoire, Geoffrey a déclaré : « C'est très agréable de gagner. C'est la première fois que je viens à Singapour et que je participe à une compétition. Venant du Kenya, la course de Singapour a toujours été « wow », alors j'ai toujours voulu venir ici. Singapour est très agréable, mais il y fait très chaud, alors je me suis entraînée très dur au Kenya pour essayer de gagner la course ».

Dans la catégorie des femmes, Fantu Zewude Jifar d'Éthiopie est devenue championne avec un temps de 02.39.04.

Fantu s'est contentée d'un commentaire court et doux : « Je suis heureuse d'avoir gagné, Singapour est un pays magnifique pour courir. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec l'argent du prix, mais je sais que j'ai hâte de revenir à Singapour ».

M. Patrick Lee, directeur général de Standard Chartered pour Singapour et l'ANASE, a ajouté : « Chez Standard Chartered, nous sommes fiers de soutenir un événement qui non seulement célèbre un talent et une détermination extraordinaires, mais qui rassemble également des personnes de tous horizons. Le marathon de cette année illustre l'esprit d'inclusion, avec des coureurs d'élite, des champions nationaux, ainsi que des coureurs de tous les jours, des personnes aux capacités différentes, leurs soignants et nos employés bénévoles qui participent en tant que communauté. Tous ces coureurs incarnent la force, la concentration et la résilience - des qualités qui nous sont chères et que nous sommes ravis de célébrer lors du marathon de cette année.

« Cette année, nous avons également collecté des fonds pour notre programme Futuremakers, qui aidera à donner aux jeunes les compétences et les opportunités nécessaires pour construire un avenir meilleur. C'est un rappel puissant de la façon dont le sport peut rassembler les gens, faire tomber les barrières et inspirer un changement positif dans nos communautés ».

Mme Ong Ling Lee, directrice exécutive des sports et du bien-être à l'Office du tourisme de Singapour, a déclaré : « Le marathon Standard Chartered de Singapour rassemble des athlètes du monde entier et présente Singapour comme une destination de choix pour les manifestations sportives internationales. L'événement n'a cessé de prendre de l'ampleur et il est encourageant de voir que de plus en plus de coureurs internationaux choisissent de courir le marathon à Singapour, ce qui témoigne de l'expérience globale de l'événement et de ce qu'une visite à Singapour apporte à ces participants. Nous sommes impatients d'accueillir encore plus de passionnés qui viendront découvrir la scène sportive dynamique de Singapour.

Les vainqueurs des catégories hommes et femmes du Gold Label Elite Marathon ont remporté des prix d'une valeur de 45 000 USD chacun.