Singapore Airlines : enquêtes en cours suite à l'incident du Boeing 777

Les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de l'incident survenu dans un vol de la Singapore Airlines, mardi, en Londres et Singapour, faisant 1 mort et des dizaines de blessés.

Le vol SQ321 de la compagnie aérienne reliait l'aéroport londonien de Heathrow à Singapour, avec 211 passagers et 18 membres d'équipage à bord, lorsqu'il a subi des turbulences mardi au-dessus de la mer d'Andaman. Un Britannique âgé a trouvé la mort lorsque l'avion a subitement piqué du nez.

Le Boeing 777 est descendu à 6 000 pieds (environ 1 830 mètres) en trois minutes environ, a indiqué la compagnie.

Le commandant de bord a dérouté l'avion vers l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok, où des équipes médicales ont examiné les personnes à bord.

Les autorités hospitalières de Bangkok ont publié des chiffres actualisés mercredi.

Quatre-vingt-cinq patients ont été amenés pour être soignés, 27 personnes ont été autorisées à sortir de l'hôpital et 20 autres sont toujours en soins intensifs.

Parmi les patients en soins intensifs figurent six Britanniques, six Malaisiens, trois Australiens, deux Singapouriens et une personne de Hong Kong, de Nouvelle-Zélande et des Philippines.

Les proches des blessés ont commencé à arriver. Cette famille du Royaume-Uni est venue voir ses parents, tous deux blessés dans l'incident.