Israël-Hezbollah : le cessez-le-feu officiellement en vigueur au Liban

Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur ce mercredi à 4 heures du matin, sans qu'aucune violation ne soit signalée dans les heures suivant son application.

L'accord négocié sous l'égide des Etats-Unis stipule le retrait des forces israéliennes du Liban sur une période de 60 jours, avec une prise en charge du sud du pays par l'armée libanaise pour empêcher toute reconstitution des forces du Hezbollah.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a averti que toute violation de l'accord entraînerait une réponse ferme de la part d'Israël : toute violation du cessez-le-feu par le Hezbollah, qu'il s'agisse d'une attaque directe ou d'efforts pour se réarmer en vue de futures agressions, sera considérée comme une transgression grave de l'accord. Une réaction ferme sera appliquée à toute infraction.

Cette décision marque une étape vers la fin de 14 mois de combats liés au conflit en cours dans la bande de Gaza. Cependant, elle ne traite pas directement la guerre dévastatrice dans cette région. Néanmoins, une cessation des hostilités au Liban pourrait diminuer le risque d'un conflit plus large entre Israël et l'Iran, qui soutient le Hezbollah et le Hamas tout en échangeant des armes avec ces groupes. Malgré cela, l'accord fait face à une opposition en Israël, comme en témoigne la manifestation de dizaines de militants de droite à Tel-Aviv mardi soir pour protester contre ce cessez-le-feu.