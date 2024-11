Israël-Hezbollah : l'Egypte et le Qatar se réjouissent du cessez-le-feu

Le cessez-le-feu au Liban était au centre des discussions entre le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, et son homologue qatari, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, lors de leur rencontre mercredi.

Les deux diplomates ont salué cette trêve, tout en soulignant l'importance de la maintenir durablement. Ils ont également appelé à son extension à la bande de Gaza, où les bombardements israéliens continuent de frapper l’enclave palestinienne.

Les deux hommes ont insisté sur l’urgence de mettre fin aux souffrances humaines le plus rapidement possible.

Toutefois, au début du mois de novembre, le Qatar avait suspendu sa médiation entre Israël et le Hamas, en réponse à l’échec des négociations tenues à Doha le 27 octobre.

L’Égypte et le Qatar ont mené des efforts inlassables pendant plus d’un an pour aboutir à un accord visant à instaurer un cessez-le-feu immédiat, afin de mettre fin à l’effusion de sang qui frappe durement le peuple palestinien. avec la libération de tous les otages et d'un certain nombre de prisonniers palestiniens souligne Badr Abdelatty, ministre des Affaires Étrangères.

Outre l'Égypte et le Qatar, plusieurs pays ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, marquant la fin de près de 14 mois d'intenses combats.