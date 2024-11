ONU : 16 jours de lutte contre les violences basées sur le genre au Soudan

Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans une guerre dévastatrice entre les forces militaires et paramilitaires, menaçant la stabilité du pays et exacerbant les souffrances de sa population.

Dans ce contexte, l'ONU a lancé à Port-Soudan une campagne de 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre, visant à sensibiliser sur l’aggravation de la violence envers les femmes, notamment les agressions sexuelles. L’événement, qui coïncide avec la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l’égard des femmes, met en lumière la gravité de la situation des femmes et des filles au Soudan, particulièrement vulnérables dans ce climat de guerre.

Lors de la campagne, Shaza Ahmed, directrice exécutive de l'ONG Nada Elazhar, a souligné l'importance de cet engagement collectif : « Aujourd'hui, nous célébrons les 16 jours d'activisme. C'est un message fort pour les femmes et les filles, qui doivent être fortes et se battre pour leurs droits. C'est un message fort aux autorités pour qu'elles prennent soin de nous. C'est un message fort aux communautés internationales pour qu'elles disposent de plus de fonds et de soutien technique, et pour que nous nous retrouvions tous autour d'une table afin de garantir que les femmes et les jeunes filles vivent en sécurité et dans la dignité. »

Cette mobilisation internationale vise à dénoncer l'escalade des violences sexuelles au Soudan, avec une recrudescence inquiétante des viols collectifs et des mariages forcés, perpétrés par les factions belligérantes du pays. Des organisations locales et internationales mettent en garde contre ces abus, qui touchent particulièrement les femmes et les jeunes filles, et appellent à une action urgente pour contrer cette violence de manière plus efficace.

Shaza Ahmed a également insisté sur l'importance de l'unité et du soutien face à cette crise, affirmant : « Le slogan de cette année est 'Vous n'êtes pas seuls' et j'insisterai vraiment sur ce point. Les femmes et les filles, les garçons et les hommes qui ont survécu à la violence sexiste au Soudan ne sont pas seuls. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous là pour vous servir, pour vous aider et pour vous soutenir. »

Le conflit a déjà causé la mort de plus de 20 000 personnes et forcé 14 millions de Soudanais à fuir leurs foyers, soit environ 30 % de la population. Cette crise a engendré l'une des pires catastrophes humanitaires du monde, accentuant la précarité et la vulnérabilité des femmes.