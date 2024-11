Abus sexuels : le chef de l'Église anglicane partira en janvier 2025

L'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de la Communion anglicane mondiale, mettra fin à ses fonctions officielles au début du mois de janvier, a annoncé son bureau mercredi, dans un contexte de scandale d'abus au sein de l'Église d'Angleterre.

M. Welby a démissionné la semaine dernière après qu'une enquête a révélé qu'il n'avait pas informé la police, dès qu'il en avait eu connaissance, des abus physiques et sexuels commis en série par un bénévole dans des camps d'été chrétiens. Son refus d'endosser la responsabilité de ne pas avoir signalé les abus en Angleterre et en Afrique en 2013 a suscité la colère quant au manque de responsabilité au plus haut niveau de l'Église. Bien qu'il ait reconnu son erreur, sa position est devenue intenable.

Son bureau au palais de Lambeth a déclaré qu'il avait l'intention de terminer ses fonctions officielles d'ici le 6 janvier, jour de l'Épiphanie. Stephen Cottrell, archevêque d'York et deuxième évêque le plus haut placé de l'Église d'Angleterre, assurera l'intérim jusqu'à ce qu'un remplaçant permanent soit sélectionné, un processus qui prendra des mois.

L'archevêque de Canterbury est le chef symbolique de la Communion anglicane, qui compte plus de 85 millions de membres dans 165 pays. Bien que chaque église nationale ait ses propres dirigeants, l'archevêque de Canterbury est considéré comme le premier parmi ses pairs.

Welby, un ancien cadre du secteur pétrolier qui a quitté l'industrie en 1989 pour étudier la prêtrise, était un personnage controversé même avant le scandale. Il s'est efforcé d'unifier la Communion anglicane, qui a été déchirée par des points de vue très divergents sur des questions telles que les droits des homosexuels et la place des femmes dans l'Église.

L'Église d'Angleterre a publié au début du mois les résultats d'une enquête indépendante sur feu John Smyth, un avocat de renom qui, selon le rapport, a abusé sexuellement, psychologiquement et physiquement d'une trentaine de garçons et de jeunes hommes au Royaume-Uni et de 85 en Afrique, des années 1970 jusqu'à sa mort en 2018.

Le rapport de 251 pages de la Makin Review conclut que Welby n'a pas signalé Smyth aux autorités lorsqu'il a été informé des abus. S'il l'avait fait, Smyth aurait pu être arrêté plus tôt, selon l'enquête.