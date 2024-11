Guerre Russie-Ukraine : 1 000 jours depuis le debut des combats

Des Ukrainiens se sont rassemblés à Kiev pour le millième jour de l’invasion russe.

Ce groupe de parents de prisonniers s’est réuni pour se souvenir de leurs proches. Parmi eux, certains ont été capturé le premier jour de l’invasion totale de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Depuis, la vie de leurs parents s’est comme arrêtée.

« Aujourd'hui marque le triste cap des 1000 jours depuis que la Fédération de Russie a lancé son attaque armée à grande échelle contre l'Ukraine. Notre Bureau a vérifié qu'au moins 12 162 civils ont été tués depuis le 24 février 2022, dont 659 enfants. Au moins 26 919 autres civils ont été blessés. », a déclaré Jeremy Laurence, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH).

Le porte-parole de l'ONU pour les droits de l'homme a appelé mardi à la fin des violences en Ukraine, à l'occasion du « sinistre jalon » que constitue le millier de jours écoulés depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle.

« Nous appelons toutes les parties à assurer la sécurité et la protection des civils. Des mesures efficaces doivent également être prises pour mener des enquêtes complètes et impartiales en cas d'allégations crédibles de violations. La violence doit cesser - dans l'intérêt du peuple ukrainien, du peuple russe et du monde entier », a ajouté le porte-parole du HCDH.

Avant l'invasion russe, la place de l'Indépendance, au centre de Kiev la capitale ukrainienne était un lieu touristique ou les habitants se promenaient le weekend, aujourd’hui 1 000 jours de guerre l'ont transformée en un mémorial improvisé.

Sur cette place, des drapeaux rendant hommage à un soldat mort en combattant la Russie. Nombre d'entre eux étaient des volontaires qui ont abandonné leur vie civile pour répondre à l'appel et défendre leur pays. Au fil de la guerre, des milliers de drapeaux jonchent l’emplacement.

Cette étape importante intervient alors que la Russie a intensifié son barrage d'attaques aériennes qui ont touché les infrastructures énergétiques et les zones résidentielles de l'Ukraine, faisant de nombreuses victimes civiles.

M. Laurence a indiqué qu'au cours des deux derniers jours, au moins 30 civils auraient été tués dans une série de frappes dans des zones résidentielles de Sumy City, Odesa et Hlukhiv.