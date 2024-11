Mali : Resolute Mining règle un différend de 160 millions de dollars

La société australienne Resolute Mining a déclaré lundi qu'elle verserait 160 millions de dollars à la junte au pouvoir au Mali pour résoudre un différend fiscal, plus d'une semaine après l'arrestation du PDG de l'entreprise et de deux autres cadres dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Au début du mois, le PDG de l'entreprise australienne d'extraction d'or, Terence Holohan, et les deux autres dirigeants ont été arrêtés à Bamako, la capitale du Mali, le 8 novembre, alors qu'ils étaient en visite dans le pays pour discuter d'un différend non spécifié. Le gouvernement n'a pas précisé les raisons de leur détention.

Dans un communiqué publié sur le site web de Resolute Mining, Andrew Wray, président non exécutif de la société, a déclaré que toutes les réclamations formulées par les autorités maliennes à l'encontre de la société, "y compris celles relatives aux impôts, aux taxes douanières, à la tenue et à la gestion de comptes offshore", étaient réglées.

La société versera au Mali 80 millions de dollars prélevés sur les "réserves de trésorerie existantes", avec un paiement supplémentaire de 80 millions de dollars dans les "prochains mois", a-t-il ajouté.

Résolute a déclaré que les trois cadres de la société étaient "sains et saufs" et qu'elle travaillait avec les autorités maliennes pour leur libération.

La société australienne travaille depuis des années à la mine d'or malienne de Syama, une exploitation à grande échelle située dans le sud-ouest du pays. Elle détient 80% des parts de la mine, tandis que les 20% restants sont détenus par le gouvernement malien.

Cette arrestation est la dernière controverse en date dans le secteur minier malien, crucial et dominé par les étrangers, de plus en plus surveillé par les autorités militaires. Quatre employés de la société canadienne Barrick Gold ont également été détenus pendant plusieurs jours en septembre.

Le Mali est l'un des principaux producteurs d'or d'Afrique, mais il est confronté depuis de nombreuses années à la violence djihadiste et à des niveaux élevés de pauvreté et de faim. L'armée a pris le pouvoir en 2020 et, depuis lors, la junte soumet les sociétés minières étrangères à une pression croissante afin de consolider les revenus du gouvernement.