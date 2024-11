John Boyega et Padma Lakshmi, parmi les stars du calendrier Pirelli 2025

L'acteur John Boyega et l'écrivaine Padma Lakshmi figurent parmi les stars du calendrier Pirelli 2025, photographié par le jeune artiste Ethan James Green. Dévoilé lundi, le thème du calendrier est « Rafraîchir et révéler ».

Limité cette année à 11 000 exemplaires, le calendrier Pirelli a fait appel à l'ex-mannequin et photographe Ethan James Green pour son édition 2025. De nombreuses personnalités publiques ont posé devant la caméra de l'ex-mannequin, essayant chacun d'incarner au mieux le thème « Rafraîchir et révéler ».

Ethan James Green décrit ce thème comme un clin d'œil à l'histoire du calendrier Pirelli, interprétant le corps et la sensualité de manière contemporaine. Pour ce shooting, l'honnêteté et l'improvisation étaient les mots d'ordre de John Boyega et Padma Lakshmi avant le tournage. En effet, les deux célébrités ne se sont pas préparés à l'avance et n'ont pas stressé pour le rendu du shooting.

« J'ai juste espéré le meilleur. J'ai fait une bonne routine de soins de la peau (...) J'ai eu la date du shooting 3 ou 4 jours avant donc je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer », a confié Padma Lakshmi.

Boyega était en plein entraînement lorsqu'on lui a proposé de dévoiler son corps devant la caméra, mais il est certain qu'il aurait accepté même s'il n'avait pas été aussi bien préparé.

« J'aurais quand même sorti mon ventre », a déclaré Boyega. « C'est de la beauté. Nous pouvons être mous parfois. Mais je serais venu faire ce shooting malgré tout. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a eu une telle acceptation. Si vous voyez la diversité des personnes impliquées, tous les âges sont différents et c'est ce que j'apprécie beaucoup. Cela montre que Pirelli s'est aligné sur cette vision de la beauté », a-t-il ajouté.

Simone Ashley, Hunter Schafer, Vincent Cassel, Elodie Di Patrizi, Jodie Turner-Smith et Hoyeon Jung figurent également dans le calendrier 2025. Depuis sa première publication en 1964, le calendrier Pirelli est devenu célèbre pour son esthétique artistique et la présentation de certaines des plus grandes stars du monde.