COP29 : l'absence de certains dirigeants déplorée

Plus de 90 dirigeants du monde entier ont convergé vers Bakou en Azerbaïdjan pour la réunion annuelle des Nations unies sur le climat COP29.

Les chefs d'État de la Chine, des États-Unis, de l'Inde et de pays européens comme l'Allemagne et la France ne seront pas présents cette année.

« Beaucoup de gens dans le monde ont très peu confiance dans le système des Nations Unies et l'absence de grands dirigeants de pays plus importants ne donne pas un bon signal. Cependant, il s'agit du seul processus multilatéral qui fonctionne sur la base d'un consensus de 197 ou 198 autres pays, les États-Unis pouvant se retirer de ce processus. Le monde doit donc se réunir pour essayer de trouver les meilleures solutions pour lutter contre la crise climatique et si un leader n'est pas là, la crise climatique n'attend pas un leader ou un pays, elle a un impact sur des communautés comme celle de mon pacifique. », a déclaré Shiva Gounden, participant.

Malgré ces absences remarquées, une forte participation des dirigeants de certains des pays les plus vulnérables au changement climatique est attendue.

Plusieurs présidents de nations insulaires et plus d'une douzaine de dirigeants de pays africains devraient s'exprimer au cours des deux jours du sommet des dirigeants mondiaux lors de la conférence COP29.

Ce sera la première fois que le gouvernement taliban d'Afghanistan participera à la conférence, bien qu'en tant qu'observateur.