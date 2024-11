Burkina Faso : le théâtre, une forme de résistance contre l'adversité et la violence

Pour certains habitants du Burkina Faso, un pays ravagé par les conflits, les trois dernières années ont été difficiles. Mais grâce aux Récréatrales, un festival international de théâtre, plus de 4 500 amateurs ont pu retrouver espoir et échapper à la triste réalité du pays.

Fanta Charlotte Dabone, une mère de trois enfants a fui son village après qu'il ait été attaqué, laissant derrière elle son mari et sa ferme. Depuis, elle lutte pour avancer dans sa vie, payer son loyer et nourrir ses enfants.

Mais le mois dernier, elle a réussi à se vider l'esprit grâce au théâtre, en dansant et chantant devant un public captivé aux Récréatrales, un festival international de théâtre qui s'est tenu à Ouagadougou, la capitale du pays.

« Quand je suis sur scène, je suis très heureuse. C'est quand je dois rentrer chez moi que les mauvais souvenirs reviennent dans ma tête », a confié la mère de famille.

Le Burkina Faso, pays de 23 millions d'habitants situé dans le Sahel, était autrefois connu pour sa scène artistique animée, notamment ses festivals de cinéma et de théâtre et son artisanat sophistiqué. Mais, ces dernières années, le pays est devenu le symbole de la crise sécuritaire dans la région du Sahel, subissant la violence des groupes extrémistes.

Selon des estimations, plus de 60 % du pays échappe au contrôle du gouvernement, plus de 2 millions de personnes ont perdu leur logement et près de 6,5 millions ont besoin d'une aide humanitaire pour survivre.

Mais contre toute attente, en octobre dernier, le quartier de Bougsemtenga, dans la capitale, s'est transformé en terrain de festival pour accueillir les Récréatrales.

Les rues du quartier se sont transformées en un univers onirique, à l'occasion du festival où plus de 150 artistes se sont produits et plus de 4 500 amateurs de théâtre ont pu échapper, ne serait-ce qu'un instant, à la triste réalité du pays.

Aristide Tarnagda, directeur artistique du festival, s'est dit convaincu qu'en dépit de l'insécurité qui règne dans le pays, le festival devait avoir lieu comme prévu. Le théâtre est une affirmation de « la primauté de la vie sur la mort », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le fait de se réunir pour jouer et regarder des pièces de théâtre est une forme de résistance contre l'adversité et la violence. C'est pourquoi le thème de cette année s'intitulait : « Tourner le visage vers le soleil ».