Le spectacle "Balau" veut rapprocher l'Afrique du public munichois

En Allemagne, à Munich, la capitale de la Bavière, loin des tumultes du monde, le théâtre municipal « Münchner Kammerspiele » a invité le chorégraphe burkinabé Serge Aimé Coulibaly et l'écrivain congolais Fiston Mwanza Mujila à collaborer pour créer un spectacle mêlant poésie et chorégraphie.

Intitulé Balau , ce titre en langue dioula du Burkina Faso, langue maternelle du chorégraphe, signifie « un problème inattendu ».

''Avec ce titre, je voulais d'abord explorer la relation complexe entre l'Afrique et l'Europe. Il y a tous les sous-entendus, mais en même temps, je voulais aborder notre humanité globale, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes plus sensibles à certaines choses et moins à d'autres. Ce qui fait qu'une mort a plus de valeur qu'une autre. Ce qui fait qu'une guerre a plus d'importance qu'une autre. '', explique Serge Aimé Coulibaly, chorégraphe.

Les comédiens de la troupe du théâtre de Munich Münchner Kammerspiele et des artistes du Faso Danse Théâtre fusionnent. Ils dansent et récitent les textes de l’écrivain et dramaturge Fiston Mwanza Mujila. Résidant et enseignant à Graz, en Autriche, depuis 2009, Fiston Mwanza Mujila est né et a grandi à Lubumbashi, à l'est du Congo, une région qui influence profondément son écriture.

'' En tant que Congolais, j'écris avec cette mémoire déconstruite, une mémoire conflictuelle. Le Congo est un pays qui a traversé de nombreuses crises depuis l'indépendance. C'est à partir de cette réalité que j'écris, et je porte le Congo en moi. Mon univers littéraire est façonné par le drame congolais.'', raconte Fiston Mwanza Mujila .

Le spectacle Balau reste à l’affiche du théâtre, et veut créer un pont entre l'Afrique et le public munichois.