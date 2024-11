Législatives au Sénégal : des défections dans l'opposition

La bataille pour la conquête de l’Assemblée nationale au Sénégal entre dans sa dernière ligne droite. Et les différents protagonistes rivalisent d’ardeur à moins d’une semaine d’une élection marquée par de nombreuses défections dans les rangs de l’opposition.

A moins d’une semaine des législatives au Sénégal, pouvoir et opposition jettent leurs dernières forces dans la bataille de la capitale Dakar. Du porte-à-porte pour cette inter-coalition de l’opposition, un meeting folklorique pour ces partisans du pouvoir. Mais un seul mot dans chaque camp : la confiance pour la victoire.

« On est dans un très bon état d’esprit. On sent que les Sénégalais commencent à avoir cette conscience, même parmi ceux qui ont voté pour le parti au pouvoir pendant la présidentielle, il y en a qui ont cette prise de conscience qui veulent que les institutions soient équilibrées »

« Nous croyons en notre victoire pour une majorité au soir du 17 novembre avec notre tête de liste dans la commune. Nous sommes confiants, nous allons l’emporter ici à Mbao s’il plaît à Dieu ».

Mais, le sujet qui nourrit les passions, ce sont les nombreuses défections dans les rangs de l’opposition en faveur du pouvoir. Une démarche fustigée par l’opposition et assumée par le Pastef, mais, qui suscite des interrogations. D’autant que le Pastef, alors dans l’opposition, s’est toujours opposé à ces actes.

« C’est là où nous faisons fausse route, nous essayons toujours d’analyser les situations actuelles par analogie à des situations antérieures. Ce sont des hommes politiques qui à un moment ou un autre se sont levés pour dire nous soutenons le Pastef. Quelle est la réplique que le Pastef pouvait faire ? Le Pastef pouvait-il dire – non, non, non, ne venez pas ? ça n’a pas de sens », soutient l'analyste politique Babacar Diouf .

Les Sénégalais se rendront aux urnes le 17 novembre prochain pour élire 165 députés avec une équation : le taux de participation .