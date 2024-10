Ouganda : un ancien chef rebelle condamné à 40 ans de prison

Un ancien commandant des rebelles de l'Armée de résistance du Seigneur a été condamné vendredi par un tribunal ougandais à 40 ans de prison pour les crimes brutaux commis par le groupe au cours de son insurrection qui a débuté dans les années 1980.

La peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Thomas Kwoyelo - un enfant soldat devenu commandant rebelle - s'applique aux crimes les plus graves auxquels il a été confronté, notamment de multiples chefs d'accusation de meurtre, de viol, de pillage et de réduction en esclavage.

En août, Kwoyelo a été reconnu coupable de 44 des 78 chefs d'accusation retenus contre lui pour des crimes commis pendant l'insurrection entre 1992 et 2005.

La sentence a été prononcée par un collège de la Haute Cour siégeant à Gulu, la ville du nord où la LRA était autrefois active. Il peut faire appel de cette décision.

Thomas Kwoyelo, dont le procès s'est ouvert en 2019, était en détention depuis 2009, les autorités ougandaises cherchant à déterminer comment rendre la justice de manière équitable et crédible. Human Rights Watch a décrit son procès comme "une rare occasion de rendre justice aux victimes de la guerre" de deux décennies entre les troupes ougandaises et la LRA.

Les procureurs ont déclaré que Kwoyelo avait le grade militaire de colonel au sein de la LRA et qu'il avait ordonné des attaques violentes contre des civils, dont beaucoup avaient été déplacés par la rébellion.

Le chef de la LRA, Joseph Kony, se cacherait dans une vaste zone de brousse non gouvernée d'Afrique centrale. Les États-Unis ont offert une récompense de 5 millions de dollars pour toute information permettant de capturer Kony, qui est également recherché par la Cour pénale internationale.

L'un des lieutenants de Kony, Dominic Ongwen, a été condamné en 2021 par la CPI à 25 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Des milliers d'autres combattants rebelles ont bénéficié de l'amnistie du gouvernement ougandais au fil des ans, mais Kwoyelo, qui a été capturé au Congo voisin, s'est vu refuser ce sursis. Les autorités ougandaises n'ont jamais expliqué pourquoi.

Kwoyelo, qui a nié les accusations portées contre lui, a déclaré que seul Kony pouvait répondre des crimes commis par la LRA et que tous les membres de la LRA risquaient la mort s'ils désobéissaient au chef de guerre.

La LRA, qui est née en Ouganda d'une rébellion antigouvernementale et qui a ensuite étendu ses opérations au Congo voisin et à la République centrafricaine, a été accusée de recruter des garçons pour combattre et de garder des filles comme esclaves sexuelles. Au sommet de sa puissance, le groupe était connu pour sa brutalité et ses membres ont échappé pendant des années aux forces ougandaises dans le nord de l'Ouganda.

La LRA a été accusée d'avoir commis de nombreux massacres visant principalement les membres du groupe ethnique Acholi. Kony, lui-même Acholi, est un messie autoproclamé qui a déclaré au début de sa rébellion qu'il voulait gouverner l'Ouganda selon les dix commandements bibliques.

Lorsque la pression militaire a contraint la LRA à quitter l'Ouganda en 2005, les rebelles se sont dispersés dans certaines régions d'Afrique centrale. Le groupe s'est affaibli ces dernières années et les rapports d'attaques de la LRA sont rares.