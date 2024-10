Paiements mobiles, virements, cartes bancaires : la transition de l’Algérie aux paiements numériques

L’Algérie adopte progressivement un système de paiement numérique. Le pays a enregistré une augmentation de 71 % des transactions financières numériques au cours du premier trimestre 2024.

Le gouvernement s’efforce de moderniser l’infrastructure financière dans le but d’améliorer l’efficacité et la transparence. Toutefois, les préoccupations relatives à la sécurité des données et à la confiance du public restent essentielles.

L’évolution du paysage des paiements en Algérie représente une étape importante de la transition vers une économie plus connectée et dématérialisée.