Patrice Motsepe s'engage à restructurer et moderniser la CAF

Lors de la 46e Assemblée Générale de la Confédération Africaine de Football, tenue mardi à Addis-Abeba, son président Patrice Motsepe a fait le point sur les défis financiers auxquels la CAF a dû faire face ces derniers mois.

Il a également mis en avant ses ambitions de redonner à l'organisation sa grandeur en multipliant les actions pour rétablir une gouvernance solide, renforcer la transparence et promouvoir des pratiques d'audit rigoureuses. Selon lui, cet engagement à restructurer et moderniser la CAF est essentiel pour assurer sa viabilité à long terme.

Nous avons dû agir immédiatement pour stopper l'hémorragie et résoudre une série de problèmes financiers majeurs. La situation financière de la CAF était extrêmement critique. En parallèle, il était indispensable de mettre en place une gouvernance solide, d'introduire des pratiques éthiques, et de garantir la transparence avec des audits conformes aux standards internationaux. Nous avons fait des progrès significatifs, avec plus de 50 millions de dollars dépensés rien que pour les compétitions au cours de l'année dernière. Ce montant grimpe à près de 100 millions si l'on inclut les 50 millions de dollars payés à Lagardère Sports pour régler un ancien différend, hérité d'un contrat passé il y a de nombreuses années, a souligné Patrice Motsepe.

Patrice Motsepe a également souligné les avancées significatives du football africain et exprimé son espoir de voir, un jour, une nation africaine décrocher le trophée le plus prestigieux du football mondial : la Coupe du monde. Il a réaffirmé son engagement à soutenir le développement du football sur le continent afin de rivaliser au plus haut niveau international.