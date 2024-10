Maroc : le Festival Art Explora referme ses portes à Rabat

Du 11 au 17 octobre, le Festival Art Explora a pris place à bord du premier bateau-musée au monde, amarré sur le quai de Bouregreg, près de l'ancienne Kasbah des Oudayas à Rabat.

La ville marocaine a eu l'honneur d'accueillir ce festival itinérant, qui parcourt les mers et les océans du globe grâce à son navire, apportant l'art et la culture à différentes communautés à travers le monde.

Nous avons tendance à penser que la culture est réservée à une élite et à une poignée de personnes. Or, la culture est démocratique, la culture est pour tout le monde. L'idée de l'itinérance et de la gratuité est d'offrir la culture au plus grand nombre. Le but et l'objectif de ce type de projet est précisément de promouvoir la culture, qu'elle soit locale ou internationale, auprès d'un public qui n'y a généralement pas accès, a souligné Salma Bensouda, coordinatrice des escales au Maroc pour la Fondation Art Explora

Près de 2000 visiteurs ont pu explorer les pavillons d'exposition, axés sur divers thèmes tels que les interactions humaines avec la mer et les échanges culturels en Méditerranée. Parmi les attractions, un pavillon de réalité virtuelle offrait une expérience immersive avec une sélection d'œuvres audiovisuelles numériques du musée du Louvre, mettant en lumière la richesse culturelle et historique du bassin méditerranéen.

L'exposition immersive a fait escale pour la première fois à Malte et à Venise en mars et avril dernier, respectivement. Le bateau-musée a ensuite amarré à Marseille en juin, attirant près de 60 000 visiteurs, selon les organisateurs.

Les messages portés par ce projet sont profondément écologiques, voire résolument engagés dans cette voie. Le choix du bateau par le fondateur n'est évidemment pas anodin. Il soulève de nombreuses questions, qu'il s'agisse des migrations, de la mer comme lieu de rencontre ou des tragédies qui l'accompagnent. Ce projet véhicule naturellement des messages intentionnels, dont le principal est que l'humanité forme une seule et même communauté, unie dans ses défis et son avenir, explique Salma Bensouda, coordinatrice des escales au Maroc pour la Fondation Art Explora

Le festival prévoit de faire escale dans au moins 20 ports à travers 15 pays méditerranéens d'ici la fin de l'année 2026, selon les organisateurs, portant ainsi l'art et la culture aux quatre coins de la région. Le bateau Art Explora, avec ses 47 mètres de long, 18 mètres de large et un mât de 55 mètres équipé de voiles, est au cœur de ce projet.