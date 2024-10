Guerre Israël-Hamas : consternation à Gaza après la mort de Yahya Sinwar

C'est avec tristesse et espoir que les Palestiniens de Gaza ont réagi à l'annonce de la mort de Yahya Sinwar, le chef du Hamas qu'Israël a déclaré avoir tué.

Jeudi, l'armée israélienne a déclaré que M. Sinwar, l'un des principaux architectes de l'attaque de l'année dernière contre Israël qui a déclenché la guerre, avait été tué au cours de combats à Gaza.

Le Hamas n'a pas confirmé sa mort dans l'immédiat.

« Il ne reste plus rien pour eux (les Israéliens) », a déclaré Um Mohammed, un Palestinien déplacé vivant à Deir al-Balah.

« Lorsque nous avons appris la nouvelle de la mort de Sinwar, il est vrai que nous étions tristes pour lui, mais en même temps, nous étions heureux que la guerre prenne fin », a-t-elle ajouté.

Sinwar était en tête de la liste des personnes les plus recherchées par Israël depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, il y a un peu plus d'un an, et son assassinat porte un coup sévère au groupe militant.

Il avait été choisi comme principal dirigeant du Hamas en juillet après l'assassinat de son prédécesseur, Ismail Haniyeh, lors d'une frappe israélienne apparemment à Téhéran, la capitale iranienne.

Israël a également affirmé avoir tué le chef de l'aile militaire du Hamas, Mohammed Deif, lors d'une frappe aérienne, mais le groupe a déclaré qu'il avait survécu.

L'annonce de la mort de M. Sinwar est intervenue alors que les forces israéliennes poursuivent depuis plus d'une semaine un assaut aérien et terrestre de grande envergure dans le camp de réfugiés de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza.

Jeudi, une frappe israélienne a touché une école abritant des Palestiniens déplacés, tuant au moins 28 personnes, selon le ministère de la santé de Gaza.

Israël a lancé sa campagne à Gaza pour éliminer le Hamas après que les militants ont pris d'assaut le sud d'Israël le 7 octobre 2023, tuant quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et en enlevant environ 250 autres.

Une centaine de captifs se trouvent toujours à l'intérieur de Gaza, dont un tiers environ serait mort.

L'offensive israélienne a tué plus de 42 000 Palestiniens, selon le ministère de la santé de Gaza.

Il ne fait pas de distinction entre les civils et les combattants, mais indique que les femmes et les enfants représentent un peu plus de la moitié des victimes.