Guerre Israël-Hamas : l'aide alimentaire larguée au-dessus de Gaza

Du fait des contraintes pour accéder à l'enclave palestinienne par la route, de l'aide humanitaire a été larguée au-dessus de Gaza ce jeudi matin.

Des parachutes contenant de l'aide ont été largués au-dessus de la bande de Gaza, ce jeudi alors qu'Israël refuse une grosse partie des distributions d'aide humanitaire dans le nord de l’enclave depuis deux semaines.

Dans cette région du territoire, plus de 400 000 personnes restées dans le nord subissent une pression croissante pour se déplacer et se nourrir. Les principaux points de passage vers le nord sont fermés et depuis le 1ᵉʳ octobre, aucune denrée alimentaire ou autre produit de première nécessité n’a pu être acheminé dans le nord, a déclaré le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq.

Face à cette situation critique, les responsables humanitaires de l'ONU ont tiré la sonnette d’alarme déclarant que l'aide entrant dans la bande de Gaza était à son plus bas niveau, depuis des mois. Les humanitaires ont également averti que des lignes de vie critiques dans le nord du territoire, où Israël a renouvelé son offensive militaire, ont été coupées.

Washington a menacé de suspendre une partie de son aide si la situation ne s’améliore pas d'ici à 30 jours.