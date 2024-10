Soudan du Sud : pour l'ONU, le temps presse pour les élections

Le représentant spécial des Nations unies pour le Sud-Soudan, Nicholas Haysom, a tenu son premier point de presse aujourd'hui (9 octobre) après que les dirigeants du pays ont annoncé une prolongation de la période de transition en cours et a déclaré : « Ils doivent faire en sorte que cette dernière prolongation compte ».

Cette prolongation a repoussé de deux ans, à décembre 2026, la tentative du Sud-Soudan d'organiser les premières élections démocratiques de son histoire.

Il a déclaré : « Comme l'a dit le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, la seule façon d'aller de l'avant est que les dirigeants du Sud-Soudan trouvent des compromis et des modes de mise en œuvre d'une masse critique de critères politiques et opérationnels clés énoncés dans le R-ARCSS. Ils doivent faire en sorte que cette dernière extension compte s'ils veulent conserver la confiance de leur peuple et, soyons clairs, de notre point de vue, l'heure tourne ».

Les Nations unies accordent la priorité à l'obtention de résultats concrets en travaillant avec les partis politiques au niveau national et au niveau des États afin de les sensibiliser à ce qui est exigé d'eux pour organiser des élections.

Il s'agit notamment de leur permettre d'envisager des réponses aux dix questions posées à la classe politique il y a plus d'un an.

À ce jour, ces questions restent sans réponse.

Ces questions portent sur des sujets fondamentaux tels que la nature et le type d'élections que le pays souhaite organiser, la participation électorale des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, les questions liées à la représentation proportionnelle, ce qui signifie que les sous-groupes de l'électorat sont représentés de manière comparable afin que tous les votes exprimés reflètent réellement la volonté du peuple », a déclaré M. Haysom.

Grâce à des forums politiques organisés dans différents États, les Nations unies et leurs partenaires contribuent à créer un environnement propice aux élections - un environnement où tous les citoyens peuvent voter sans intimidation ni crainte de représailles ; où les hommes politiques peuvent exprimer leurs opinions sans incitation à la haine ou à la violence ; où les médias peuvent informer la population sans censure ; et où une société civile dynamique et active peut prospérer et avoir un dialogue positif qui produira des résultats positifs.

M. Haysom a déclaré : « Permettez-moi de vous donner un exemple : un résultat positif du forum politique de Bor a été un accord entre la société civile et l'appareil de sécurité nationale et ses représentants pour s'asseoir ensemble et comprendre les perspectives de chacun. De telles collaborations locales sont la clé de voûte d'une société sud-soudanaise unie ».

Il reste cependant des lacunes à combler pour que le Sud-Soudan puisse mener à bien sa transition démocratique.

M. Haysom a déclaré : « Je voudrais exprimer mon inquiétude quant aux amendements proposés à la loi sur le service de sécurité nationale. En l'état actuel, plusieurs clauses sont difficilement compatibles avec les principes démocratiques et jetteront inévitablement une ombre sur les élections. Comme beaucoup d'autres parties prenantes, j'ai fait part de cette préoccupation aux partenaires gouvernementaux et je les invite à reconsidérer ces clauses ».

L'UNMISS se concentre sur le renforcement des capacités institutionnelles.

L'équipe intégrée d'assistance électorale de l'ONU, composée de l'UNMISS et du PNUD, aide actuellement la Commission électorale nationale à organiser son premier exercice d'initiation pour les membres du Haut Comité électoral de l'État.

Il s'agit de l'un des nombreux ateliers organisés par les Nations unies pour relier les niveaux national et sous-national ou étatique afin de renforcer les capacités dans tous les domaines et d'introduire les concepts clés d'une gestion électorale efficace.

Il s'agit surtout de faire comprendre aux membres de ces hauts comités électoraux d'État le rôle important qu'ils ont à jouer dans la tenue d'élections libres et équitables.

M. Haysom a déclaré : « Il n'en reste pas moins que la force motrice de toutes ces tâches doit être l'élite politique, et non les Nations unies ou les partenaires de paix extérieurs. Il ne s'agit pas d'« élections de l'ONU » ou d'« élections étrangères ». Il s'agit des premières élections du Sud-Soudan après l'indépendance. Par conséquent, cette dernière prolongation ne doit pas inciter les dirigeants politiques à se reposer sur leurs lauriers. Au contraire, ils doivent mettre à profit les quatre prochains mois, jusqu'en février 2025, date à laquelle la période prolongée commencera, pour fixer des objectifs réalistes et les atteindre ».

M. Haysom a conclu : « Nous tenons à rassurer les Sud-Soudanais sur le fait que d'autres éléments de notre mandat seront mis en œuvre. Nos soldats de la paix protègent les civils et aident le pays à faire face aux inondations répétées en construisant des bermes et des digues ; nos collègues des droits de l'homme font constamment de leur mieux pour veiller à ce que les droits de tous les citoyens soient respectés. Nous continuons à travailler avec nos partenaires humanitaires pour garantir la sécurité de l'acheminement de l'aide, en particulier en ces temps difficiles. Enfin, nous renforçons les capacités des acteurs de l'État de droit et de la sécurité afin de garantir la responsabilisation et nous soutenons le processus de paix par tous les moyens possibles.