Royaume-Uni : des Chagossiens dénoncent une "absence de concertation"

Des descendants d'habitants des îles Chagos qui ont été forcés de quitter leur île isolée de l'océan Indien pour faire place à une base militaire américaine il y a un demi-siècle, ont protesté devant le Parlement britannique lundi contre un accord qui, selon eux, a décidé du sort de leur patrie sans eux.

"Ils n'auraient pas dû conclure cet accord sans nous demander ce que nous voulions. Nous avons sûrement notre mot à dire, nous devrions avoir notre mot à dire. Nous devrions être au premier plan de toutes les négociations concernant notre maison. Il ne s'agit peut-être que d'une île de plus pour eux. Ce n'est peut-être qu'une base militaire pour eux. Il s'agit peut-être simplement d'assurer la sécurité de tous les autres. Mais pour nous, c'est notre maison", a déclaré Jemmy Simon, 36 ans, dont les grands-parents ont été expulsés des Chagos.

Le gouvernement britannique a annoncé la semaine dernière qu'il cédait les îles Chagos à l'île Maurice dans le cadre d'un accord qui prévoit le maintien de la base navale et de bombardement américaine sur l'une des îles, Diego Garcia.

L'accord a laissé les résidents déplacés dans l'incertitude quant à la possibilité de rentrer chez eux.

"Aujourd'hui, ils ont un accord qui leur convient, qui est le meilleur pour eux, bien sûr. Mais qu'en est-il des gens ? Qu'en est-il des gens qu'ils ignoraient il y a 65 ans ? Comme moi, j'ai eu l'impression que l'histoire se répétait aujourd'hui.", a expliqué Frankie Bontemps, Chagossien de deuxième génération.

La Grande-Bretagne a expulsé jusqu'à 2 000 personnes des îles Chagos dans les années 1960 et 1970 afin que l'armée américaine puisse construire la base de Diego Garcia, qui a soutenu les opérations militaires américaines du Viêt Nam à l'Irak et à l'Afghanistan. En 2008, les États-Unis ont reconnu que cette base avait également été utilisée pour des vols clandestins de restitution de personnes soupçonnées de terrorisme.

"Je pense qu'il est absolument essentiel que (le ministre britannique des Affaires étrangères) David Lammy et (le Premier ministre britannique) Keir Starmer et l'ensemble du gouvernement soient clairs sur le fait qu'ils ne répareront pas les erreurs du passé, qu'ils ne se conformeront pas à leurs obligations internationales tant que la communauté chagossienne ne sera pas au centre de tout accord et qu'elle ne sera pas renvoyée et autorisée à retourner dans son pays d'origine et indemnisée.", a indiqué Yasmine Ahmed, directrice de Human Rights Watch au Royaume-Uni .

De nombreux habitants de l'île se sont réinstallés en Grande-Bretagne et se sont battus en vain devant les tribunaux britanniques pour rentrer chez eux.