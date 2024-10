Pour Emmanuel Macron, la francophonie est un « espace d’influence diplomatique »

Le président français Emmanuel Macron a mis en avant les valeurs partagées du monde francophone lors du 19e sommet de la Francophonie, qui s'est ouvert au château de Villers-Cotterêts, à environ 80 kilomètres au nord-est de Paris.

S'adressant à plus de 80 délégations d'États et de gouvernements, le président français a évoqué des enjeux cruciaux tels que la protection de la souveraineté de l'Ukraine face à l'agression russe et la nécessité d'une solution au conflit israélo-palestinien, fondée sur la coexistence de deux États.

Macron a également insisté sur l'importance de protéger et d'aider les populations civiles, tant dans le monde francophone qu’au-delà.

Cet événement, qui a lieu tous les deux ans, n’avait pas été accueilli par la France depuis 33 ans et devrait attirer de nombreux dirigeants africains. Le sommet se poursuivra jusqu'au 5 octobre au Grand Palais à Paris.

Le thème de cette année est « Créer, innover et entreprendre en français », mais les discussions porteront également sur des questions urgentes, telles que la crise au Moyen-Orient et les conflits armés en Afrique, lors de réunions à huis clos.