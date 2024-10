Nigeria : plus de 100 personnes disparues dans un chavirement de bateau

Plus de 100 personnes, principalement des femmes et des enfants, sont portées disparues après qu'un bateau surchargé les ramenant d'un festival islamique nocturne a chaviré dans le nord-ouest du Nigeria, ont déclaré les autorités mercredi.

Le bateau de fabrication locale, d'une capacité de 100 passagers, transportait environ 300 personnes sur le fleuve Niger lorsqu'il s'est renversé dans le district de Mokwa, dans l'État du Niger, dans la nuit de lundi à mardi, selon l'agence de gestion des urgences de l'État du Niger.

De tels désastres sont fréquents au Nigeria, en particulier dans les communautés isolées où l'absence de routes en bon état ne permet pas de trouver d'autres itinéraires. Il s'agit de la quatrième tragédie impliquant plus de 100 passagers dans le nord du Nigeria depuis la mi-2023, dont beaucoup n'ont jamais été retrouvés.

Les médias locaux ont rapporté que 11 corps, neuf hommes et deux femmes, ont été repêchés dans la rivière jusqu'à présent.

Selon Abdullahi Baba-Arah, chef des services d'urgence de l'État du Niger, au moins 150 personnes avaient été secourues mercredi matin dans le cadre d'une opération de recherche frénétique menée avec l'aide de plongeurs et de bénévoles locaux.

"Le bateau n'était pas censé transporter plus de 100 personnes, mais il y avait près de 300 personnes à bord. C'est ce qui a provoqué la rupture du bateau", a déclaré Salihu Garba, directeur des secours et de la réhabilitation au sein des services d'urgence de l'État.

Selon les experts, la plupart des catastrophes maritimes survenues au Nigeria ces dernières années mettent de plus en plus en évidence des défaillances réglementaires et sont souvent attribuées à des bateaux surchargés ou mal entretenus.