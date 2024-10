Tunisie : 12 migrants, dont 3 enfants, retrouvés morts dans un naufrage

Les garde-côtes tunisiens ont retrouvé lundi 12 corps de migrants, dont trois jeunes enfants, au large de la côte méditerranéenne, alors que les autorités s'efforcent d'endiguer les traversées non autorisées d'Afrique du Nord vers l'Europe.

Les corps ont été retrouvés après le naufrage d'un bateau transportant plus de 50 personnes, principalement des Tunisiens, près de l'île de Djerba, dans le sud de la Tunisie, a déclaré le porte-parole des garde-côtes nationaux, Houssemeddine Jebabli.

Vingt-neuf survivants ont été ramenés à terre sains et saufs, tandis que le personnel de la marine et les plongeurs de la protection civile continuaient à rechercher les disparus, a indiqué M. Jebabli. Il n'a pas donné la raison du naufrage, qui s'est produit peu après le départ de l'embarcation, tôt lundi.

Cet incident survient quelques jours après que les corps de 13 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été retrouvés mercredi près de Mahdia, une ville côtière tunisienne située à environ 140 km de l'île italienne de Lampedusa, qui est plus proche de l'Afrique du Nord que de l'Italie continentale.

La Tunisie et la Libye voisine sont depuis longtemps les principaux points de départ des migrants vers l'Europe. Chaque année, des milliers d'entre eux atteignent Lampedusa à bord d'embarcations délabrées, dont beaucoup sont aidés par des passeurs.

Chaque année, des dizaines de milliers de personnes originaires d'un pays aussi lointain que le Bangladesh tentent la dangereuse traversée de la Méditerranée pour atteindre les côtes de l'Espagne, de l'Italie, de Malte et de la Grèce. Beaucoup fuient la pauvreté, la guerre, le changement climatique ou la persécution.

Au début du mois de septembre, cinq corps ont été retrouvés près de Monastir, en Tunisie, dont ceux d'une femme et d'un enfant.

Récemment, la Tunisie a redoublé d'efforts pour patrouiller ses eaux territoriales avec l'aide et le financement de l'Europe, ce qui a permis de réduire le nombre de traversées et de décès de migrants.

La Garde nationale tunisienne a déclaré en juin qu'entre janvier et mai, les autorités ont récupéré les corps de 462 migrants et intercepté plus de 30 000 migrants au large des côtes tunisiennes. Au cours de la même période l'année dernière, 714 corps ont été récupérés et près de 22 000 migrants ont été interceptés.

Environ 10 000 migrants sont arrivés en Italie par bateau depuis la Tunisie au cours du premier semestre de cette année, soit moins d'un tiers du total des arrivées au cours de la même période en 2023, selon les autorités italiennes.

"La diminution en Méditerranée centrale est largement due aux mesures préventives prises par les autorités tunisiennes, libyennes et turques", a déclaré FRONTEX, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, dans un communiqué publié au début du mois.

La tendance est la même pour la plupart des itinéraires vers les pays de l'Union européenne, où l'immigration clandestine a considérablement diminué cette année. Toutefois, le renforcement de la sécurité frontalière et maritime en Méditerranée s'est accompagné d'un pic des arrivées de migrants aux îles Canaries, un archipel espagnol proche de la côte atlantique de l'Afrique, de plus en plus utilisé comme tremplin alternatif vers l'Europe continentale.

L'agence des Nations unies pour les réfugiés estime qu'au moins 1 000 migrants meurent ou disparaissent chaque année en mer. Une organisation non gouvernementale, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, a déclaré avoir recensé plus de 1 300 morts ou disparus au large de la Tunisie en 2023.

Alors que le nombre de migrants qui atteignent l'Europe diminue, le nombre de ceux qui sont bloqués en transit le long de la côte tunisienne a augmenté. Des milliers de personnes espérant monter à bord d'un bateau pour l'Europe vivent dans des campements à la périphérie des villes tunisiennes, où les tensions sont montées en flèche entre les migrants d'Afrique subsaharienne, les Tunisiens et les forces de sécurité.