Soudan : femmes et filles principales victimes des violences sexistes

Le conflit au Soudan a eu des répercussions catastrophiques sur les femmes et les jeunes filles, selon une alerte sur le genre publiée par l’ONU Femmes. Le nombre de personnes ayant besoin de services liés à la violence sexiste a bondi de 100 % depuis le début de la crise pour atteindre 6,7 millions en décembre dernier.

L’ONU Femmes estime que ce chiffre est bien plus élevé aujourd'hui. Si les hommes et les garçons sont également victimes de violences sexistes, la plupart de ces cas concernent des femmes et des filles.

Les 5,8 millions de femmes et de filles déplacées au Soudan sont particulièrement vulnérables, de nombreux cas d'abus n'étant pas signalés en raison du manque de soutien et de la crainte de la stigmatisation et des représailles.

Dans ce pays d'Afrique du nord, l'accès aux services de santé est également un défi. 1,63 million de femmes en âge de procréer ne bénéficient pas de services adéquats. Parmi elles, plus de 160 000 sont enceintes et 54 000 accouchements sont prévus pour les trois prochains mois.

Les femmes et les jeunes filles continuent également d'être touchées de manière disproportionnée par le manque d'eau, d'assainissement et d'hygiène sûrs, facilement accessibles et abordables. Au moins 80 % des femmes déplacées à l'intérieur du pays ne sont pas en mesure de se procurer de l'eau potable pour des raisons de coût, de sécurité et de distance.

La crise de l'éducation est une autre conséquence dévastatrice du conflit au Soudan. Plus de 2,5 millions de filles, soit 74 % des filles en âge d'être scolarisées, ne vont pas à l'école.

L'ONU Femmes exhorte la communauté internationale, les donateurs et les partenaires humanitaires à donner la priorité à la protection et à l'autonomisation des femmes soudanaises, notamment en augmentant le financement des organisations locales dirigées par des femmes.

Ces structures n'ont reçu que 1,63 % des ressources financières du Fonds humanitaire du Soudan en 2023.